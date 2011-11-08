《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.30%,低于二级市场水平

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(9日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(保险、银行、券商)

* 预测区间: 4.18%-4.37%

* 预测均值: 4.30%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月8日电---中国财政部周三将招标发行50年期固息国债.路透调查显示,超长期国债历来是保险公司的重点配置品种,目前货币政策预期渐趋宽松,债市维持强势格局,预计本期债需求不错,利率预测均值在4.30%左右,低于二级市场水平.

多数市场人士的预测区间集中在4.30-4.35%一线,不过有少数机构更为看好,由于8月至今没有超长期国债供给,他们预计本期债将受热捧,中标利率甚至可能低于4.20%.

上海一保险公司交易员称,"需求应该还可以,4.3%左右差不多,二级没有流动性,基本只有投资户要,"而今日一年央票发行收益率下行显示货币政策预期乐观,将对新债招标形成进一步的正面影响.

北京一券商分析师则指出,央行对流动性的态度有进一步放松的趋势,资金面宽裕加上债券供给量下降将使得50年国债延续大幅低于二级市场水平的局面,本期债主要参与者预计仍是保险公司投资户,而其他机构交易户亦可能些许参与,以博边际中标利率.

央行公开市场今日发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月来首次下降,货币政策放松微调信号愈发强烈.[ID:nCN1203162]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,50年期品种最新收益率报在4.3761%;今年5月25日招标发行的一期50年国债,中标利率为4.48%.

该期债为财政部今年第23期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债11月10日开始发行并计息,11月14日发行结束,11月16日起上市交易.(完)