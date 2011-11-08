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公司新闻(中文) | 2011年 11月 8日 星期二 14:16 BJT

〔欧洲个股〕法国兴业银行称,10月末账面净希腊债务敞口为5.75亿欧元

路透巴黎11月8日电---法国兴业银行(SOGN.PA)周二称:

* 10月末银行账面净希腊债务敞口为5.75亿欧元

* 10月末银行账面意大利债务敞口为15.7亿欧元

* 第三季筹得41亿欧元长期资金

* 截至10月末有毒资产为186亿欧元.(完)

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