《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中国南车 50 20 12 11/11簿记建档 中信银行 AAA 11/15 11/16
(601766.SS)(1766.HK) 北京银行
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国家电网 100 100 12 11/9簿记建档 工商银行 AAA 11/10 11/11
招商银行
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石河子 13 7 12 11/9簿记建档 建设银行 AA- 11/10 11/11
国资公司
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苏豪控股集团 -- 10 12 11/10簿记建档 中信银行 AA 11/14 11/15
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同方股份 8 8 12 11/10簿记建档 中信银行 AA+ 11/14 11/15
(600100.SS)
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新安股份 12 2 12 11/10簿记建档 浦发银行 AA- 11/14 11/15
(600596.SS)
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开滦集团 19 19 12 11/10簿记建档 国开行 AAA 11/11 11/14
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绿地能源集团 4 4 12 11/10簿记建档 北京银行 A+ 11/11 11/14
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大唐潮州发电 4 4 12 11/11簿记建档 建设银行 AA 11/14 11/15
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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --
(600512.SS)
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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)