〔日本股市〕收低1.3%,受意大利局势担忧与奥林巴斯大跌拖累

路透东京11月8日电---日本股市日经指数周二挫跌逾1%,在意大利议会对预算改革进行投票之前,投资者担忧欧债危机的形势;而受丑闻打击的奥林巴斯(7733.T)大跌,之前该公司表示并购资金被用于弥补证券方面的损失.