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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 14:12 BJT

〔日本股市〕收低1.3%,受意大利局势担忧与奥林巴斯大跌拖累

路透东京11月8日电---日本股市日经指数周二挫跌逾1%,在意大利议会对预算改革进行投票之前,投资者担忧欧债危机的形势;而受丑闻打击的奥林巴斯(7733.T)大跌,之前该公司表示并购资金被用于弥补证券方面的损失.

日经指数.N225收低1.3%,报8,655.51点.东证股价指数.TOPX收低1.7%,报738.03点.(完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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