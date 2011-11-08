〔中国股市〕沪综指小幅收跌,10月经济数据出炉前市场趋于谨慎

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月8日电---中国股市沪综指周二小幅收低,明天将公布包括通胀在内的10月宏观经济数据,投资者谨慎情绪明显偏浓,石油权重股护盘仍难敌地产股等跌势.分析人士预计,股指料维持在2,500点附近调整.
沪综指.SSEC收报2,503.836点,跌5.963点或0.24%,今日A股成交额约768亿元人民币.地产指数.SSEP下挫1.12%.
浙商证券分析师王伟俊称,市场对10月CPI(居民消费价格指数)预测分歧较大,投资者较为犹豫.另外,此前大盘反弹累积上涨幅度较大,亦需要在2,500点附近进行整理.
路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回落,CPI同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1195996]
王伟俊并认为,以往中石油和中石化一旦拉升,大盘往往迎来下跌,有些投资者对此产生心理阴影.但此次两股上涨前底部调整较充分,後市应该不会对大盘造成太大冲击.
中国石油(601857.SS)和中国石化(600028.SS)分别逆势扬升0.9%和2.15%.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,736.2点,跌0.41%,成交量为219,829手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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