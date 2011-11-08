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债券 | 2011年 11月 8日 星期二 14:35 BJT

〔欧股业绩〕法国兴业银行第三季净利同比锐减逾30%,受希腊债务拖累

路透巴黎11月8日电---法国第二大上市银行兴业银行(SOGN.PA)周二公布,第三季获利锐减30.6%,受包括希腊债务减计在内的费用拖累,其并取消2011年派息,以保留资本.

法兴银行第三季获利降至6.22亿欧元,上年同期为8.96亿欧元.路透调查预估为获利8.58亿欧元.

该行与较大的竞争对手法国巴黎银行一样,宣布了大范围的资产出售计划,以弥补其预计达21亿欧元(29亿美元)的资本缺口.该行称,7-11月间已出售100亿欧元有毒资产,税前成本为1.21亿欧元.

该行并称,第三季营收为65亿欧元.路透预估为64.2亿欧元.

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