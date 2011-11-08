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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 14:48 BJT

〔日本个股〕丰田高层称拟通过各种措施在日本保持年产300万辆的目标

路透东京11月8日电---丰田汽车(7203.T)高层周二称:

* 希望在美元/日圆为85日圆,2012/13年度汽车销量为750万辆的基础上,母公司层面达到盈亏两平

* 重申通过各种措施在日本保持年产300万辆的目标

* 预计在新款佳美(CAMRY)车型推动下美国市场份额将回升

* 预计欧洲市场份额在新款YARIS车推动下从10月起回升(完)

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