修正:《企业看点》--11月8日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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路透11月8日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 据澳洲金融评论报报导,澳洲电视网络公司Nine Entertainment Co的审计机构警告称,该公司所有者--私募股权巨头CVC Asia Pacific CVC.UL可能被迫出售资产,助其为36亿澳元(37亿美元)债务融资.[ID:nL4E7M73CN]
* 两位知情人士告诉彭博,社交网站Facebook的最大游戏开发商Zynga Inc (ZNGA.O)将可能在11月24日美国感恩节假期後进行首次公开发行(IPO).[ID:nL4E7M805B]
* 巴西当地报纸周一报导称,巴西证券公司Plural Capital放弃收购Banco Modal,因双方就交易条款未达成一致.[ID:nN1E7A6030]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)