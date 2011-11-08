修正:《企业看点》--11月8日财务活动报导摘要

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路透11月8日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 据澳洲金融评论报报导,澳洲电视网络公司Nine Entertainment Co的审计机构警告称,该公司所有者--私募股权巨头CVC Asia Pacific CVC.UL可能被迫出售资产,助其为36亿澳元(37亿美元)债务融资.[ID:nL4E7M73CN]

* 两位知情人士告诉彭博,社交网站Facebook的最大游戏开发商Zynga Inc (ZNGA.O)将可能在11月24日美国感恩节假期後进行首次公开发行(IPO).[ID:nL4E7M805B]

* 巴西当地报纸周一报导称,巴西证券公司Plural Capital放弃收购Banco Modal,因双方就交易条款未达成一致.[ID:nN1E7A6030]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)