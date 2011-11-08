〔中国票据市场〕转贴利率续跌,政策微调预调下机构添购票意愿

路透北京11月8日电---中国票据市场转贴利率周二续降.中国政策"微调预调"基调下,部分机构调整自身资产布局,而票据相对高企利率,使得机构收票增加.

交易员并表示,今日一年期央票发行收益率意外下行,使得政策放松的市场预期进一步增强,未来票据转贴利率还有望继续下行.

"这两天收票的机构比较多,股份制银行和国有银行都有...传说信贷投放会增加,这也会增加对票据的需求."华北一银行交易员表示.

该交易员并表示,近期票据到期较多,票源减少,而票据利率相对比较高,大行为此也在增加相关资产配置.

中国央行公开市场一年央票中标收益率28个月以来首次下降,货币政策放松微调信号愈发强烈.市场人士表示,一年央票相对价值很好,机构资金在较低标位追逐之,央行不愿回收太多流动性,致发行利率下行.[ID:nCN1203162]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.5530/8.9333 10.1438/9.5822 11.4475/10.4900

上日 9.8218/9.1800 10.3790/9.7689 11.5550/10.7000

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变动 -26.88bp/-24.67bp -23.52bp/-18.67bp -10.75bp/-21.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3203%,较上日6.3402%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1610/3.0860 3.2600/3.1940

上日 3.1812/3.1082 3.2819/3.2119

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)