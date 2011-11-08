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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 14:54 BJT

《外汇动态》若突破上行通道,美元/坡元或涨向1.2810

0638GMT---如果升逾1.2660-1.2750拉出的上行通道,美元/坡元SGD=D3可能涨向1.2810.

若明确突破近期日高附近的1.2810,可能会测试1.2865,为11月3日的盘中高位.

下一重要水准在1.2888,为10月跌势的61.8%费波纳奇回档技术位.

美元/坡元最新涨0.4%至1.2735.(完)

--编译 白云;审校 李爽

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