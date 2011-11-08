版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 14:53 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲盘中持稳1,790美元上方,因意大利债务忧虑加剧

路透新加坡11月8日电---金价周二在亚洲盘中持稳于每盎司1,790美元上方,前一交易日大涨逾2%,受避险需求支撑,因意大利成为欧元区债务危机的焦点.

意大利公债收益率(殖利率)上冲至近15年高位,将这个欧元区第三大经济体推到了欧债危机的风口浪尖,决策者遏制问题进一步扩散的努力于事无补.[ID:nCN1202478]

"受欧元区情势推动,金价将延续上行趋势,短期内升破1,800美元应无问题,"中国金瑞期货的分析师侯心强表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐