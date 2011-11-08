〔全球金市〕金价在亚洲盘中持稳1,790美元上方,因意大利债务忧虑加剧

路透新加坡11月8日电---金价周二在亚洲盘中持稳于每盎司1,790美元上方,前一交易日大涨逾2%,受避险需求支撑,因意大利成为欧元区债务危机的焦点.

意大利公债收益率(殖利率)上冲至近15年高位,将这个欧元区第三大经济体推到了欧债危机的风口浪尖,决策者遏制问题进一步扩散的努力于事无补.[ID:nCN1202478]