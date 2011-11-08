〔全球金市〕金价在亚洲盘中持稳1,790美元上方,因意大利债务忧虑加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡11月8日电---金价周二在亚洲盘中持稳于每盎司1,790美元上方,前一交易日大涨逾2%,受避险需求支撑,因意大利成为欧元区债务危机的焦点.
意大利公债收益率(殖利率)上冲至近15年高位,将这个欧元区第三大经济体推到了欧债危机的风口浪尖,决策者遏制问题进一步扩散的努力于事无补.[ID:nCN1202478]
"受欧元区情势推动,金价将延续上行趋势,短期内升破1,800美元应无问题,"中国金瑞期货的分析师侯心强表示.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)