中国将武装护航湄公河流域

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月8日电---《人民日报》周二报导称，在上月发生13名中国船员湄公河遇害惨案後，中国将联合老挝、缅甸、泰国，为澜沧江-湄公河上的航运船只进行武装护航。
10月5日，中国两艘商船在泰国与缅甸段湄公河水域遭袭击，13名船员遇难。遇袭地点位于以贩毒而着名的“金三角”地区。
此事在中国国内引起公众一片哗然。保护海外中国公民安全已成为日益敏感的问题，中国方面需求相关国家缉拿惩办凶手，加强该流域的安全措施。
报导引述西双版纳澜沧江船东协会秘书长方友国的话称，政府已经收购5艘条件不错的商船进行护航改装。
方友国称，护航将采取在重点地段驻扎、巡护的方式，为中老缅泰四个国家航行于澜沧江-湄公河上的合法客货运船只提供保护。
随着中国在亚洲、非洲及其他地区商业活动的不断增多，袭击、绑架和抢劫事件时有发生，这对不愿在保护公民安全上显示软弱的中国政府而言，已经成为相当敏感的问题。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)