更正:《SAFT专栏》欧元区援助方案陷入泥潭

(更正:因译文有误,小标下第五段应为"这个逻辑会越来越有力",非"合乎逻辑的想法是自强")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 隋芬/李爽

路透11月8日电---欧元区援助计划一眼可以看出缺少细节,而它的早期结果也是同样的一目了然:也许它根本不会奏效.

两个数字可以说明问题:177个基点,这是被认为AAA评级的欧洲金融稳定机构(EFSF)周一发债所支付的高出德债利差;6.67%,这是意大利10年期公债收益率(殖利率)达到的14年纪录高点.

这两个数字无一能从上周宣布的援助计划中说得通.上周的计划旨在重组银行资本,对较大型疲弱经济体构筑防火墙,制定财政与经济改革的可靠方案.

简言之,这些数字告诉我们,市场与债券投资者并不认为援助计划以目前形式能够起效.而且不足为奇的是,才过几天希腊政府就垮台,意大利总理贝鲁斯柯尼受到围攻,且此前备受期待的中国等局外者的驰援并未变成现实.

EFSF周一尝试发售30亿欧元10年期公债时,仅刚够实现目标,而且被迫支付了比以往高得多的利率.从某些方面来看,这并不意外;援助方案在EFSF的架构与如何杠杆运用等关键细节上都没有明确.

对中国与其他新兴大国出手相助的希望,目前也没有任何明确结果.

不仅中国国家主席胡锦涛在G20峰会上未作任何承诺,中国主权财富基金--中投公司的主管也只是批评了欧洲的"懒散".

"欧洲国家碰到的这些麻烦,纯粹是因为负担过重的福利体系中累积问题所导致."中投公司监事长金立群在采访中对阿拉伯半岛电视台表示,"这样的劳工法律导致了懒惰,而不是促使人去勤奋工作."

事情还不止这些,英国首相卡梅伦周一表示,G20国家拒绝对国际货币基金组织(IMF)增资,因为对援助计划缺乏信任.

"全世界在这次峰会上向欧元区发出了明确讯号:请首先自救,然後我们才会出手相助,而不是倒过来."卡梅伦对国会表示.

"IMF所承担的重要角色不是支持某个货币体系,也不是支持援助基金--它针对的是陷入压力的国家."

**阿拉伯之春到欧洲之秋?**

所有这些,都是在危机所致政治失衡达到高峰前发生的.

希腊正在组建由技术型官员管理的临时政府,但与此同时也涌现出更严重的问题.尽管若阿拉伯之春越过地中海、席卷意大利,毋庸置疑会是件好事,但贝鲁斯柯尼的式微只能突显协调计划的各个方面有多么困难.而他的势力疲弱出于很多基本面原因受到欢迎.

贝鲁斯柯尼正面临辞去总理一职,以为改革开路的压力,但其拒绝合作,即便意大利举债成本已触及关键水位.两年期意大利公债收益率触及欧元面世以来高位6.31%,这或许比10年期公债收益率升势还要严峻,而且与其它一些欧元区二线国家在吃债市闭门羹前的处境十分相似.

虽然贝鲁斯柯尼政府倒台不一定会解决欧洲的问题,但可能暂时压低意大利举债成本.自宣布救助计划以来意大利公债收益率大幅上升,说明看到希腊达成救助协议後,意大利改革的决心已经减弱.同时,意大利的脆弱,也让人不禁发问欧洲是否真有能力和意愿将德国财富大笔南移.

未来可能发生的危机越严重,德国必须坚守欧元的理由就越少,也就更有理由坚决反对以黄金储备支持EFSF等诸如此类的建议--这个逻辑会越来越有力.

现在要注意两件事:一是瑞郎,二是意大利、西班牙和葡萄牙银行存款外逃的迹象.

比如,意大利的储户有充分理由质疑他们是否不应将存款撤出本国银行,以为自己留条後路,因为危机导致意大利或德国撤出欧元区的可能性非常小.若出现存款外逃,部分资金将转存瑞士,因此应密切关注瑞郎再度上扬的任何迹象.

未来几周,欧洲需要一些难得的好运气,而我们其他人应该对此寄予厚望,但或许也要为希望愈发渺茫做准备.(完)