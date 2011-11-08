美国应行动起来确保领导力--外交官

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月7日电---美国主管经济事务的副国务卿霍马茨（Robert Hormats）周一警告称，如果美国不能应对经济挑战，其全球领导地位将面临风险。
霍马茨称，由于中国等中央集权制大国的崛起，美国作为自由市场楷模的能力遭到挑战。
霍马茨在路透华盛顿峰会上称：“我们必须展示，政治体制能产生经济效应。”他强调，美国需要重新关注基础设施建设和教育支出资源紧缺的问题。
“未来10到15年，我们在世界上是否还具有主导地位和竞争力，取决于我所说的前期准备法则。”
曾为高盛银行家的霍马茨称：“这意味着，无论中国做什麽，我们现在要做的是……必须展示我们的政治体制能产生效应……我们需要投资。”
霍马茨刚从法国举行的G20峰会归来，峰会主要围绕欧债危机展开，他说，美国对这类有关世界经济的讨论仍具有影响力。
但如果美国议员无法达成协议，着手解决美国巨额预算赤字问题，各方对美国能够解决自身问题的信心就将削弱。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)