〔东京汇市〕瑞郎承压且欧元下跌,关注意大利国会表决

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 瑞郎大跌後仍承压,因仍然忧虑当局干预汇市
* 欧元承压增大,因意大利投票临近
* 希腊急于选出新总理以实施援助计划
* 欧元兑美元现汇具有韧性,但风险逆转指标暗示存在强烈的焦虑
* 澳元在清淡交投中下滑
路透东京11月8日电---瑞士当局可能进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲时段继续承压,而欧元则下滑,稍晚意大利将举行关键投票,意大利公债收益率(殖利率)位于14年高位,而且希腊也在急于推举新总理.
瑞郎延续周一跌势,此前瑞士央行官员拉高分贝警告称,必要时将有进一步抑制汇率的行动.瑞士央行在9月时设定了瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限,并誓言会尽一切所能紧守该水准.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)