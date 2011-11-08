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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 15:06 BJT

〔东京汇市〕瑞郎承压且欧元下跌,关注意大利国会表决

* 瑞郎大跌後仍承压,因仍然忧虑当局干预汇市

* 欧元承压增大,因意大利投票临近

* 希腊急于选出新总理以实施援助计划

* 欧元兑美元现汇具有韧性,但风险逆转指标暗示存在强烈的焦虑

* 澳元在清淡交投中下滑

路透东京11月8日电---瑞士当局可能进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲时段继续承压,而欧元则下滑,稍晚意大利将举行关键投票,意大利公债收益率(殖利率)位于14年高位,而且希腊也在急于推举新总理.

瑞郎延续周一跌势,此前瑞士央行官员拉高分贝警告称,必要时将有进一步抑制汇率的行动.瑞士央行在9月时设定了瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限,并誓言会尽一切所能紧守该水准.

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