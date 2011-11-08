IMF总裁拉加德开设新浪微博账户

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月8日电---与比尔・盖茨和艾玛・沃森等西方名人一样，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）也开设了新浪微博账户，并收到网民热情回应。
拉加德用英文发的第一条微博是：“你好，新浪微博，很期待在这里分享最新信息，国际货币基金组织总裁拉加德。”（weibo.com/christinelagarde）这条微博已被转发1,400多次。
新浪微博与Twitter类似，用户可发布每条最多140个字节的信息，并获得粉丝关注，用户对拉加德开微博表示热烈欢迎。
一名用户用英文写道：“令人激动。微博缩短了世界人民的距离。”
拉加德的微博粉丝目前已超过2.8万人。盖茨于去年9月开设微博账户，粉丝已超过210万人，而《哈利波特》片中影星沃森自今年7月发表第一条微博以来，已吸引粉丝51万。
新浪微博称，已确认这些账户的真实性。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)