〔外汇期权〕澳元/美元波动率似已触底,欧元/美元波动率受支撑--IFR

IFR伦敦11月8日电---澳元/美元期权波动率似已寻获底部,现汇略微走疲帮助支撑起短期期权波动率.一个月价平期权波动率今日报17.75-18.0%.

美元/日圆现汇仍接近大家熟悉的78.00重要水准,今日纽约交割时点有更多行权价在该水准的期权到期.美元/日圆期权波动率进一步下滑,其中一个月期价平期权波动率在亚洲时段报9.05%,昨日在9.3%,上周位于10.6%的高位.三个月和一年期波动率下滑0.1个百分点,至9.65%和11.8%.一个月期/delta值为0.25的美元/日圆期权风险逆转指标(RR)报0.2%,偏向日圆买权,上周在0.4%.

欧元/美元期权波动率仍令人惊讶地受到良好支撑,昨日一个月期波动率介于14.95-15.25%,今早报15.35%,尽管现汇守在1.37区域中段.三个月和一年期波动率分别报15.0%和14.85%.一个月期风险逆转指标无变动,仍在3.7%,偏向欧元卖权,突显市场持续担心下档风险.

一个月期英镑/美元期权波动率无变化,位于9.85%(上周在10.25-9.5%).一个月期欧元/英镑期权波动率昨日在9.7%附近.

自周末瑞士央行警告瑞郎可能走软後,欧元/瑞郎期权波动率持坚,一个月期波动率升逾2.0个百分点,至10.0%上方.

一个月期美元/瑞郎波动率目前比同档欧元/美元期权波动率高出2.0个百分点,上周差距为0.8个百分点.(完)

--编译 白云; 审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]