〔日股业绩〕丰田汽车第二季营业利润大降32%,并撤销全年预估(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增细节和背景)
* 第二季营业利润为754亿日圆,不及预估的1,013亿日圆
* 受泰国洪灾影响,撤销全年获利及销售预估
* 泰国洪灾令3月地震後逐步增产的计划受挫
* 强势日圆是重大拖累因素
* 股价今年至今累计下跌22%,表现不及日产汽车
路透东京11月8日电---日本丰田汽车(7203.T)公布季度营业利润大降32%,并撤销全年获利预估,因3月地震引发的供应短缺使产量保持低位的同时,泰国洪灾更令生产雪上加霜.
日圆持续走强也在侵蚀丰田汽车获利.强势日圆令该公司每年150万辆的汽车出口无利可图,且在与现代汽车(005380.KS)等对手的竞争中处于劣势.
丰田曾经是全球最令人艳羡、最赚钱的汽车厂商,但现在将光环让给国内同行日产汽车(7201.T).日产汽车上周上调获利预估,因其在发达和新兴市场的销量凭借畅销新车型实现强劲增长.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)