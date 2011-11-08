〔日股业绩〕丰田汽车第二季营业利润大降32%,并撤销全年预估(更新版)

(新增细节和背景)

* 第二季营业利润为754亿日圆,不及预估的1,013亿日圆

* 受泰国洪灾影响,撤销全年获利及销售预估

* 泰国洪灾令3月地震後逐步增产的计划受挫

* 强势日圆是重大拖累因素

* 股价今年至今累计下跌22%,表现不及日产汽车

路透东京11月8日电---日本丰田汽车(7203.T)公布季度营业利润大降32%,并撤销全年获利预估,因3月地震引发的供应短缺使产量保持低位的同时,泰国洪灾更令生产雪上加霜.

日圆持续走强也在侵蚀丰田汽车获利.强势日圆令该公司每年150万辆的汽车出口无利可图,且在与现代汽车(005380.KS)等对手的竞争中处于劣势.

丰田曾经是全球最令人艳羡、最赚钱的汽车厂商,但现在将光环让给国内同行日产汽车(7201.T).日产汽车上周上调获利预估,因其在发达和新兴市场的销量凭借畅销新车型实现强劲增长.