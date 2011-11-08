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债券 | 2011年 11月 8日 星期二 15:34 BJT

〔欧元债市〕德国公债微升,因受意大利债务疑虑影响

路透伦敦11月8日电---德国公债期货周二小幅上扬,意大利政府公债料仍承压,因市场担心负债沉重的意大利可能进一步陷入主权债务危机,同时意大利总理贝鲁斯科尼极力维护其领导权.

意大利政府公债收益率周一升至14年高位,意大利政治分歧加剧吓到投资者.意大利议会周二稍晚将就预算改革进行投票.

中左翼反对阵营曾表示,其在为不信任动议做准备,即便贝鲁斯科尼赢得投票,也可将政府拉下台.

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