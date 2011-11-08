〔欧元债市〕德国公债微升,因受意大利债务疑虑影响

中国新债：国开行周四招标增发至多140亿元三期债，期限3/7/20年

路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；