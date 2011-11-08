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公司新闻(中文) | 2011年 11月 8日 星期二 16:02 BJT

〔欧股业绩〕Lloyds公布九个月亏损,称经济动荡或使财务目标推迟实现

路透伦敦11月8日电---国家持有部分股权的英国银行业者--Lloyds(LLOY.L)公布九个月录得亏损,且称由于经济动荡,可能会推迟此前部分财务目标.

Lloyds称,九个月录得38.6亿英镑的亏损(约合62亿美元),银行业息差下滑以及融资成本增加冲击获利.

年内迄今,Lloyds净息差小幅下滑至2.10%,且维持全年息差稍高于2.05%的预期.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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