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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 15:49 BJT

〔韩国金融〕监管机构宣布取消卖空禁令,但金融股除外

路透首尔11月8日电---韩国监管机构--金融服务委员会(FSC)周二表示,决定取消卖空禁令,金融股除外.

"我们决定暂时维持金融股卖空禁令,这类股对外部因素较为敏感."FSC发布声明称,并表示欧元区的风险尚未缓解.

在韩国卖空规模触及纪录高位後,该国在今年8月初出台了为时三个月的卖空限制.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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