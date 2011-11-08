〔表格〕外资在韩国股市买超271亿韩元,为连续第三日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔11月8日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超271亿韩元,为连续第三日买超,期间买超总额达2,342亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
11月8日 27.1 -62.2 -110.5
11月7日 137.9 -19.7 96.2
11月4日 69.2 460.2 -822.3
11月3日 -39.0 -175.8 458.4
11月2日 -350.6 268.2 198.8
11月1日 167.3 9.3 -15.8
10月31日 139.0 -271.4 247.7
10月28日 471.3 252.6 -667.9
10月27日 171.4 208.1 -508.8
10月26日 -95.9 49.5 -51.4
10月25日 394.6 -189.0 -178.9
10月24日 178.0 285.0 -736.8
10月21日 -264.1 210.6 26.3
10月20日 -113.4 5.5 90.6
10月19日 -31.4 -110.2 59.6
-------------------------------------------------
本月以来 11.9 480.0 -195.2
-------------------------------------------------
今年以来 -4,958.1 7,051.9 -210.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)