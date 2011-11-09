〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,期限10年

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透上海11月9日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(16日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债,期限10年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第24期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债竞争性招标时间为11月16日上午9:30-10:30,11月17日开始发行并计息,11月21日发行结束,11月23日起上市交易.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网站(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
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