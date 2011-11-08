〔中国债市〕人民币利率互换下跌,央票发行利率下行政策微调信号渐强

路透北京11月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周二下跌.通胀或加速下行,市场流动性充裕,加之一年期央票发行收益率28个月来首降,政策微调信号渐强,推动IRS全线下行.

"今天IRS一年期下了7到8个点,长的更多一些."华东地区一银行交易员说,"今天主要是央票(发行收益率)下行的原因,CPI回落也可能超预期."

他并指出,IRS後期走势仍需视货币政策放松的力度而定;短期内,一年期IRS有望突破3.0%关口.

中国宏观政策虽已确立适度微调的基调,但对于货币政策的调整力度究竟有多大,市场仍有不小分歧.而随着公开市场一年央票发行收益率逾两年来首次下滑,标志着货币政策或已步入逐步放松的轨道. [CN/MMTCN]

中国国家统计局将在周三公布10月国内居民消费价格(CPI)及工业生产者出厂价格(PPI)等数据.根据路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月CPI料继续回落至5.5%,同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑.[ID:nCN1195996]

中金公司则在最新的利率周报中预计,从基本面来看,10月份宏观经济数据方面,通胀和经济增长低于市场预期的可能性更大.[ID:nCN1200942]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.3467/3.4767 3.1271/3.2157 3.1686/3.2586 3.2871/3.3800 3.2360/3.5600

周一 3.4240/3.5340 3.1975/3.2950 3.2300/3.3300 3.3533/3.4533 3.2900/3.6550

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变动 -0.0773/-0.0573 -0.0704/-0.0793 -0.0614/-0.0714 -0.0662/-0.0733 -0.0540/-0.0950

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)