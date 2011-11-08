〔路透调查〕韩国央行11月会议料将连续第五个月维持利率不变

* 事件:韩国央行政策利率评估会议

* 时间:11月11日,利率决定将于0100GMT前後出炉

* 调查结果:18位分析师均预计本周会议会维持利率不变

* 在下次利率变动的方向问题上,分析师看法分歧

路透预估:

路透调查访问的18位分析师均预计,韩国央行周五将连续第五个月维持指标利率在3.25%不变,因央行正在观察欧洲债务危机和全球经济放缓的影响,且通胀依然高企.

对下次政策变动方向的两种看法势均力敌.16名受访者中有八名预计将加息,因未来数月通胀压力仍大,而另外八名则预计将减息,以支撑速度放缓的经济.

此次调查结果与上次调查结果一致.上次调查是在韩国央行10月13日一致同意维持利率不变後几个小时进行.

韩国央行今年迄今的10次利率会议结果,有四次都出乎市场意料,而这四次都发生在上半年. (完)