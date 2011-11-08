〔路透调查〕韩国央行11月会议料将连续第五个月维持利率不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 事件:韩国央行政策利率评估会议
* 时间:11月11日,利率决定将于0100GMT前後出炉
* 调查结果:18位分析师均预计本周会议会维持利率不变
* 在下次利率变动的方向问题上,分析师看法分歧
路透预估:
路透调查访问的18位分析师均预计,韩国央行周五将连续第五个月维持指标利率在3.25%不变,因央行正在观察欧洲债务危机和全球经济放缓的影响,且通胀依然高企.
对下次政策变动方向的两种看法势均力敌.16名受访者中有八名预计将加息,因未来数月通胀压力仍大,而另外八名则预计将减息,以支撑速度放缓的经济.
此次调查结果与上次调查结果一致.上次调查是在韩国央行10月13日一致同意维持利率不变後几个小时进行.
韩国央行今年迄今的10次利率会议结果,有四次都出乎市场意料,而这四次都发生在上半年. (完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)