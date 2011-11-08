〔日本债市〕10年期日债收益率触及一个月低位,收益率曲线趋陡

路透东京11月8日电---日本公债价格周二小幅上涨,五年期和10年期收益率(殖利率)触及一个月低位,因日本股市在欧债疑虑和奥林巴斯(Olympus)(7733.T)财务丑闻的拖累下大跌.

但30年期和40年期公债逆市走弱,周四即将举行40年期公债标售,且市场担心发行量进一步增加,这使得收益率曲线的陡峭程度升至两个月以来最高.

10年期日债期货指标合约2JGBv1上涨0.10点,至142.81,10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌1个基点,至0.975%,为10月6日以来最低.