〔日本债市〕10年期日债收益率触及一个月低位,收益率曲线趋陡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京11月8日电---日本公债价格周二小幅上涨,五年期和10年期收益率(殖利率)触及一个月低位,因日本股市在欧债疑虑和奥林巴斯(Olympus)(7733.T)财务丑闻的拖累下大跌.
但30年期和40年期公债逆市走弱,周四即将举行40年期公债标售,且市场担心发行量进一步增加,这使得收益率曲线的陡峭程度升至两个月以来最高.
10年期日债期货指标合约2JGBv1上涨0.10点,至142.81,10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌1个基点,至0.975%,为10月6日以来最低.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)