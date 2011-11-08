《外汇动态》欧元兑瑞郎在1.2475处上下存在强劲阻力

0755GMT---交易商称,瑞士央行副总裁乔丹的讲话给瑞郎带来压力.

欧元兑瑞郎在1.2475瑞郎处存在强劲阻力,此位为10月19日高位.

若突破该位,则可能涨至1.2646瑞郎附近,为5月20日高位.(完)