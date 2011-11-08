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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 16:23 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎多头翘盼突破1.2500後大举获利

0801GMT---欧元兑瑞郎EURCHF=:获利了结卖单在1.2460-80.而1.2475是瑞士央行设定1.2000最低汇价目标以来所及的峰值.1.2482为55周移动均线.

在1.2500下方有较大的期权保护.该水准上方则设有大量停止单.

多头情绪高涨.最低的目标在1.2650-1.2700,接着翘盼突破1.2500.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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