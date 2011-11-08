《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月8日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:支撑在1.3609,而阻力在1.3871美元.

美元/日圆:近期引发方向转变的水准是78.98和77.44日圆.

美元/瑞郎:压力在0.9083瑞郎的阻力位,突破此位将打开通往0.9139的空间.近期支撑在0.8862.

英镑/美元:阻力位在1.6097美元,突破该水准将剑指1.6167.支撑位在1.5877美元.

欧元/日圆:阻力在108.25日圆,突破後将升往109.24日圆.关键支撑在106.50日圆.

欧元/瑞郎:关注1.2474瑞郎的支撑,这是10月19日的关键高点,突破该水准将打开升向1.2646的空间.支撑在1.2265瑞郎.

纽约 当日 今年来 2010年

0818GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3762 1.3775 -0.09 +2.88 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.99 78.05 -0.08 -3.89 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 107.34 107.47 -0.12 -1.16 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9035 0.9008 +0.30 -3.21 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6062 1.6049 +0.08 +2.97 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0157 1.0130 +0.27 +1.91 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0316 1.0371 -0.53 +1.11 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7958 0.7969 -0.14 +2.14 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.490 80.930 -0.54 -3.11 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.060 62.110 -0.08 -1.88 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.27 125.28 -0.01 -1.10 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2963 1.3017 -0.41 -1.17 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华; 审校 白云

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