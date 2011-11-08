〔新兴汇市〕马币与韩元下跌,欧债危机深化令亚洲货币遭抛售

路透新加坡11月8日电---马来西亚马币(林吉特)与韩国韩元周二下跌,因欧元区债务危机深化,促使投资者抛售亚洲货币与其他风险资产.

韩元盘中稍早一度走坚,因评级机构惠誉周一晚间将韩国评级展望从中性调高为正面,但韩元此後回吐涨幅,因宏观基金等海外投资者抛售.