〔中国新债〕上海下周二招标发71亿元地方债,地方政府自行发债正式启动(更新版)

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* 地方政府自行发债下周启动

* 上海下周二发71亿地方债,为地方政府自行发债首例

路透上海11月8日电---中国地方政府自行发债下周将启动.上海市财政局周二公告称,将于下周二(15日)招标发行71亿元人民币上海市地方政府债,期限分为三年和五年,为地方政府自行发债首例.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上海本次发行的地方债三年期品种为36亿元,其中基本承销额10.8亿元,其馀招标发行;五年期品种为35亿元,基本承销额10.5亿元,其馀招标发行.两期债均采用单一价格荷兰式招标方式.

两期债的投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中,代偿期为三年或五年的国债收益率算术平均值上下各浮动15%,具体招标时间为11月15日9:50-10:30,11月16日开始发行并计息,11月18日发行结束.

财政部上周四发布试点办法称,批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点.即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.[ID:nCN1165240]

此前广东省财政厅厅长曾志权曾表示,广东计划在今年11月底前选择有利时机完成债券自主发行.

另据汤森路透旗下IFR报导,除广东省外,上海市、浙江省和深圳市今年的自行发债额度分别为71亿元、67亿元和22亿元,四省市合计229亿元.

今年以来,财政部此前已代理发行了八期,总额共计1,771亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)

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