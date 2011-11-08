〔路透基点〕联邦制药将发行7.9亿元五年期人民币可转债--RLPC

路透11月8日电---香港上市公司联邦制药(3933.HK)发布声明称,公司将发行7.9亿元人民币、票息7.5%的五年期可转换债券,筹集资金将用作再融资与营运资本.

该债券将以人民币计价,美元结算.汇丰为该合成型债券发行的牵头安排行,可选择将发债规模提高至最多9.9亿元.

根据协议,最初的转换价格将为7.20港元,较联邦制药在发债声明前的最新报价溢价20%.

在这次发债前,联邦制药一直在寻求获得10亿元的三年期海外定期贷款,8月时商谈的利率价码约为300个基点.

联邦制药市值约为68.7亿港元,在中国进行生产.(完)