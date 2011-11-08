〔路透基点〕联邦制药将发行7.9亿元五年期人民币可转债--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透11月8日电---香港上市公司联邦制药(3933.HK)发布声明称,公司将发行7.9亿元人民币、票息7.5%的五年期可转换债券,筹集资金将用作再融资与营运资本.
该债券将以人民币计价,美元结算.汇丰为该合成型债券发行的牵头安排行,可选择将发债规模提高至最多9.9亿元.
根据协议,最初的转换价格将为7.20港元,较联邦制药在发债声明前的最新报价溢价20%.
在这次发债前,联邦制药一直在寻求获得10亿元的三年期海外定期贷款,8月时商谈的利率价码约为300个基点.
联邦制药市值约为68.7亿港元,在中国进行生产.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)