〔中国债市〕利率债收益率大跌,央票发行利率下行增强政策宽松预期

路透上海11月8日电---中国银行间债市周二现券收益率大跌.一年央票发行收益率逾两年来首次下跌,引发市场无限遐想,机构认为是政策趋于宽松的信号,庞大买盘推动以短期利率品种为主的现券收益率大幅下跌,央票和短期国债品种跌幅多高达8-10个基点(bp).

交易员指出,政策向宽将有助于资金面进一步松弛,加上外围经济并不乐观,国内通胀亦有望继续回落,预计债市还将继续向好.但考虑到长期券种收益率此前跌幅较深,近期将主要利好中期和短期品种.

"(市场认为)政策会放松,只要有一点儿利好,就被放大,"华东一银行交易员称,"利率债中期(品种)还有机会,长端(收益率)难下多少了,"

中国宏观政策虽已确立适度微调的基调,但对于货币政策的调整力度究竟有多大,市场仍有不小分歧.而随着公开市场一年央票发行收益率逾两年来首次下滑,标志着货币政策或已步入逐步放松的轨道.[CN/MMTCN]

中国国家统计局将于周三(9日)公布10月居民消费价格指数(CPI)和固定资产投资等主要经济数据.路透调查显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回落,当月CPI同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%.[ID:nCN1195996]

交易员并指出,今日利率债的火爆行情并未延伸至信用债市场,信用债收益率整体走势平稳.

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交仍居首,收报100.10元,对应收益率2.5903%,成交额为100.10亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1200 3.5640

上日 3.1059 3.5814

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6105/3.5255

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1252/3.0522

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7629/3.6929 (完)

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