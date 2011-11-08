《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元在1.4219上方(76.4%回档位)持稳的尝试再次失败,在创出近期低点1.3609後做横盘整理,很有可能不久之後再现下行趋势.也就是说,若跌破1.3656美元(近期盘中低位)以及106.49/36日圆(近期盘中低点/76.4%回档位),很有可能起到触发作用.