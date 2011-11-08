《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月8日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元,欧元/日圆:意大利公债市场信心下降,进一步加大欧洲主权债务危机压力,而且由于进入冬季,欧洲经济体呈疲态,市场似乎进入典型的下行循环,因此最近风险偏好复苏持续时间很短不足为奇.
欧元/美元在1.4219上方(76.4%回档位)持稳的尝试再次失败,在创出近期低点1.3609後做横盘整理,很有可能不久之後再现下行趋势.也就是说,若跌破1.3656美元(近期盘中低位)以及106.49/36日圆(近期盘中低点/76.4%回档位),很有可能起到触发作用.
欧元/英镑:守在0.8528和0.8474英镑(两个水位的76.4%回档位)之间的关键支撑,令强劲反弹大门开启.
英镑/美元:除非小时图有力突破1.6099(76.4%回档位),似乎这只是时间问题,否则突破1.5925将发出新的卖出信号.(完)
--编译 李爽;审校 田建华
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