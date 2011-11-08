〔韩国汇市〕意大利债务疑虑打压韩元回落,公债上扬

* 韩元盘初曾持稳,但之後被意大利债务疑虑拉低

* 外资买盘推高债券,长债上涨

路透首尔11月8日电---韩元兑美元KRW=周二略微回落,因市场愈发担心意大利举债成本攀升可能阻碍其债务融资的能力.

韩元兑美元KRW=KFTC周二此间市场收盘报1,121.0,周一收盘价为1,116.9.