版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 17:04 BJT

〔韩国汇市〕意大利债务疑虑打压韩元回落,公债上扬

* 韩元盘初曾持稳,但之後被意大利债务疑虑拉低

* 外资买盘推高债券,长债上涨

路透首尔11月8日电---韩元兑美元KRW=周二略微回落,因市场愈发担心意大利举债成本攀升可能阻碍其债务融资的能力.

韩元兑美元KRW=KFTC周二此间市场收盘报1,121.0,周一收盘价为1,116.9.

"投资者抛售空头部位,因当地股市尾盘开始挫跌.当注意力由希腊转至意大利时,投机客面临不要削减空头部位的沉重压力,"一外资银行业人士表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐