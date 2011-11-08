〔韩国汇市〕意大利债务疑虑打压韩元回落,公债上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 韩元盘初曾持稳,但之後被意大利债务疑虑拉低
* 外资买盘推高债券,长债上涨
路透首尔11月8日电---韩元兑美元KRW=周二略微回落,因市场愈发担心意大利举债成本攀升可能阻碍其债务融资的能力.
韩元兑美元KRW=KFTC周二此间市场收盘报1,121.0,周一收盘价为1,116.9.
"投资者抛售空头部位,因当地股市尾盘开始挫跌.当注意力由希腊转至意大利时,投机客面临不要削减空头部位的沉重压力,"一外资银行业人士表示.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)