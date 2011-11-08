〔中国能源〕中石油江苏液化天然气项目一期投产,年均供气48亿立方米

路透北京11月8日电---新华社周二报导称,中石油江苏液化天然气(LNG)项目一期工程正式投产,该期工程年均供气将达48亿立方米,总投资63亿元人民币,惠及江苏省乃至长三角地区的居民及工业用户.

报导称,中石油江苏LNG项目由中国石油、香港太平洋油气、江苏国信集团共同投资建设,主要接收、存储和气化来自海外的LNG,通过外输管道和冀宁联络线,与西气东输一线联网,为江苏省用户和西气东输管道沿线用户供气,同时进行LNG槽车充装外运.

报导引述中国石油天然气集团公司副总经理廖永远称,该项目一期工程由人工岛、接收站、码头栈桥、跨海外输管道组成,建设规模350万吨/年,年均供气48亿立方米.

二期工程规模将增至650万吨/年,年均供气87亿立方米,增加槽船转驳功能,槽车充装规模增至100万吨/年.工程远期规模将达到1,000万吨/年,年均供气135亿立方米.

"该项目一期工程达产後,作为调峰气源,冬季用气高峰期时,其峰值输量可达2,500万立方米/天,峰谷输量为500万立方米/天,可保持在2,000万立方米/天的平均输量."廖永远称,每年最多可为下游用户提供220万吨LNG液体量,可替代柴汽油200万吨.

中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.

液化天然气作为绿色能源中的精品,其热值高,用途广泛.据中石油测算,该项目一期工程年可替代标煤640万吨,减排二氧化碳1,570万吨.远期规划建成後,每年可替代标煤1,820万吨,减排二氧化碳4,480万吨.(完)