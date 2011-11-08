美国选民称总统候选人应有宗教信仰

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月8日电---周二发布的一项调查显示，三分之二的美国人认为，总统候选人拥有坚定的宗教信仰很重要，即使其信仰与自己的不同。
美国公共宗教研究所（Public Religion Research Institute）调查发现，仅有五分之一美国人反对与自己信仰不同的总统候选人。
当被问及具体宗教信仰时，29%的美国人不希望信仰福音基督教的人当选总统，53%的人对总统信仰摩门教感到不悦，64%的人反对总统信仰穆斯林教，67%的人不愿总统是无神论者。
在美国总统候选人中，马萨诸塞州前州长罗姆尼（Mitt Romney）和犹他州前州长洪博培（Jon Huntsman）是摩门教教徒。共和党其他总统候选人是基督教教徒，其中一些人信仰坚定。
罗姆尼和商业人士凯恩（Herman Cain）目前在全国选举中领先。
调查发现，八成美国人认为，美国的当务之急是创造就业，六成人称，减少政府财赤至关重要。绝大多数选民不信任奥巴马政府提供的解决方案。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。