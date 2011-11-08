〔中国汇市〕人民币兑美元收升,紧缩政策放松基调确立暂未明显影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增更多报价)
* 人民币兑美元小幅收涨
* 一年央票发行收益率28个月来首次下滑
* 紧缩政策放松基调确立,但暂未影响汇市
路透上海11月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二小幅收升.20国集团(G20)峰会结束,短期外围因素消失後,人民币走势趋于平淡,汇价延续了近期盘整的态势.
交易员并表示,尽管一年央票发行收益率28个月来首次下滑,确认紧缩政策放松基调,但汇市对此反应平淡,而从远期来讲,若进入降息周期,将有助于缓解人民币升值压力.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3462 6.3447 6.3520 6.3247 6.3212 6.3510
"(人民币汇率)波动不是很大."上海一银行交易员表示,"现在看,货币政策放松的迹象没有对汇率有明显的影响."
该交易员并指出,人民币汇率主要还是取决于央行汇率政策,按照过去经验,货币政策一般不会造成汇价大幅波动;而在G20峰会後,外围干扰因素减弱,预计近期人民币还将延续盘整的态势.
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3300/40 6.3510
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3665/25 6.3805
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水180点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3282元.
东京汇市瑞士当局进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲盘初受压,而随着欧元区债务忧虑由希腊转向意大利,欧元兑美元也苦苦挣扎.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/曾菱; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)