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公司新闻(中文) | 2011年 11月 8日 星期二 17:35 BJT

〔中国能源〕中海油10月进口大约10万吨柴油--消息人士

路透北京11月8日电---业内消息人士周二表示,中国海洋石油总公司(CNOOC)上个月进口约10万吨柴油,加入其他同业的采购行列,以支应国内柴油短缺问题.

这是中海油历来第二次采购柴油,中海油为香港上市公司中国海洋石油(0883.HK)(CEO.N)的母公司.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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