〔中港股市〕港股持平而沪市小跌,中国通胀数据公布前市场谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 恒生指数近收平盘,恒生国企指数再次跑赢大盘
* 沪市跌0.2%,通胀数据公布前夕市场谨慎
* 腾讯控股大跌5.5%,因被野村置入沽空名单
* 中国地产股继续拖累大盘
路透香港11月8日电---香港股市连续第二天走势挣扎,沪市小跌,因地产股疲软抵消中资银行与能源股的温和涨势.不过中国通胀数据公布在即,成交量保持清淡.
恒生指数.HSI近收平,报19,678.47点,恒生国企指数.HSCE上升0.37%,为连续第三个交易日表现胜过大盘.投资者保持谨慎,令成交量接近两周低位.
腾讯控股(0700.HK)收跌5.5%,成交相对放大.该公司周三将公布第三季财报.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)