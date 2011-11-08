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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 17:28 BJT

〔中港股市〕港股持平而沪市小跌,中国通胀数据公布前市场谨慎

* 恒生指数近收平盘,恒生国企指数再次跑赢大盘

* 沪市跌0.2%,通胀数据公布前夕市场谨慎

* 腾讯控股大跌5.5%,因被野村置入沽空名单

* 中国地产股继续拖累大盘

路透香港11月8日电---香港股市连续第二天走势挣扎,沪市小跌,因地产股疲软抵消中资银行与能源股的温和涨势.不过中国通胀数据公布在即,成交量保持清淡.

恒生指数.HSI近收平,报19,678.47点,恒生国企指数.HSCE上升0.37%,为连续第三个交易日表现胜过大盘.投资者保持谨慎,令成交量接近两周低位.

腾讯控股(0700.HK)收跌5.5%,成交相对放大.该公司周三将公布第三季财报.

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