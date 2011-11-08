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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 17:28 BJT

《外汇动态》1.6100之前有英镑/美元卖单,上方则挂有停止单

0907GMT---英镑/美元触及日高1.6085美元,升穿据说位于1.6080的停止单.

据称在1.6100美元之前有卖单,上方挂有停止单.1.6040下方有买单,1.6030下方挂有停止单.

100日移动均线切入位约在1.6019.

有行权价在1.6000和1.5950美元的期权.(完)

--编译 白云;审校 田建华

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