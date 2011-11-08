〔台湾货币市场〕短率变化不大,短票供给有限而持续抢手(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 市况平静,短率变化不大

* 短票供给有限,持续抢手

记者 张雅菁

路透台北11月8日电---台湾银行间短期利率周二平稳,央行存单到期不大,但资金需求力道也不强,市况颇为平静.央行则是持续调整拆入隔夜资金及发行存单的比重,藉此控制游资水位.

交易人士表示,昨日央行存单发行量低于到期量,但提高委托大型金融机构拆入资金的目标;今天则是略为降低代收目标.不过本月以来182天期发行持续维持数10亿台币,或不到10亿的低量.

至于外商部分,市场人士指出,近期感觉外资没有明显增减,而且不少是透过代收直接进到央行.

"外商还是不少,有些保管行一早就来丢钱,"一大型公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,同上日;区间为0.299-0.760%,上日在0.299-0.780%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.800%,上日在0.392-0.790%.

**短票利率不变**

票券商方面,交易员表示,票量依旧不多,各家银行各依本事抢票.不过尽管0.87%的利率已暂时消失,但银行间也普遍表示,很难接受0.85%以下的利率

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,大致同上日.

今日央行共发行822亿台币存单,相较存单到期金额250亿,存单发行馀额增加572亿.[TW/MMTCN]

本周接下来每日央行存单到期金额依序为周三736亿台币、周四3,069亿,周五1,694.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为87亿台币,累计超额准备为600亿台币,加计前期1%的超额准备为2,049亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持平.投信、寿险有进有出,市况尚称平稳,但各家机构资金依旧分配不均,供应方一旦走钱,补齐缺口略有难度.

资金调度人士表示,时逢旬初银行体系资金较为宽裕,加上有定存和负数操作辅助,对于不均市况的感受不如券商深刻.另外,近日因台股反覆缺乏明显方向,股票型基金于RP市场进出不大,交易商以到期续作为主.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,周四(10日)有远东商银金融债交割,金额35亿台币.(完)