〔中国个股〕交通银行英国公司今成立,为其第一家海外子银行

路透上海11月8日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周二稍晚宣布,交通银行(英国)有限公司今日在伦敦成立,这是交行在海外的第一家子银行,标志着交行"以亚太为主体、欧美为两翼"的海外网络布局进一步完善,有助于交行全球金融服务能力进一步提升.

交行新闻稿指出,早在1993年,交行就在伦敦设立了代表处,是最早在英设立机构的中资金融机构之一.英国有限公司开业後,主要经营范围包括存款、贷款、贸易融资、债券投资等业务.

新闻稿还表示,英国子银行正式挂牌之後,交行旧金山分行近期也即将正式开业,悉尼代表处也将升格为分行.

目前,交行已建立香港、纽约、东京、新加坡等11个海外机构,主要服务对象为当地中资企业、华人华侨以及部分当地优质企业客户,服务范围包括存款、贷款、结算、清算、汇款、债券投资以及理财等银行业务.此外，交行还在香港拥有交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司等全资子公司,从事投行、保险等非银行金融业务.

随着中国相当多企业实行"走出去"战略,在海外投资和战略布点,国内各大银行亦陆续在海外设立分支机构,更好为中资企业提供服务.(完)