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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 17:48 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌逾1%,受需求忧虑及上海期胶疲软拖累

路透东京11月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二下跌1.1%,且是连续第二日走低,受需求忧虑及上海期胶下挫拖累.

TOCOM指标4月期胶<0#2JRU:>跌2.9日圆,报每公斤281.7日圆.

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约SNRF2收跌1.9%,报每吨26,050元人民币.成交量自周一的153万口增至172万口.

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