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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 18:10 BJT

〔新债招标〕五矿集团三年及五年期中票,票面利率均为5.36%--路透数据

路透上海11月8日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国五矿集团公司周二簿记建档合计60亿元

人民币中期票据,三年及五年期各占一半.两期债票面利率均为5.36%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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五矿集团 60 30 3 5.36% 国开行 AAA 11/9 11/10

30 5 5.36% 中金公司

=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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