〔新债招标〕五矿集团三年及五年期中票,票面利率均为5.36%--路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海11月8日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国五矿集团公司周二簿记建档合计60亿元
人民币中期票据,三年及五年期各占一半.两期债票面利率均为5.36%.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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五矿集团 60 30 3 5.36% 国开行 AAA 11/9 11/10
30 5 5.36% 中金公司
=============================================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)