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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 18:16 BJT

〔亚洲橡胶〕11月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 273.0 23 273.0 3

12月 275.0 60 274.7 57

1月 277.0 137 277.2 51

2月 278.8 537 279.1 75

3月 280.3 1495 281.6 483

4月 281.7 6959 283.0 2568

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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