〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨至七周高位,受天气担忧推升

路透吉隆坡11月8日电---周二马来西亚棕榈油期货价格升至七周高位,本周稍晚将公布一系列行业数据.关于恶劣天气会影响棕榈油产出的担忧引发一些投资者囤货.

但欧债危机或恶化的担忧限制市场进一步上涨.

一外资券商交易员称,"当前存在谨慎情绪,但投资者也知道天气和产出问题可能在稍晚推高市场."

指标1月棕榈油期货FCPOc3结算价上涨1.1%至每吨3,045马币(林吉特),盘中一度升至3,048马币,为9月21日以来最高.

成交量为25,610口,通常成交25,000口.

技术面看起来支撑市场.路透分析师王涛维持看多3,060马币的目标,因始于10月6日低点2,754马币的反弹仍在进行.

在行业数据发布前,一些投资者进行空头回补.周四马来西亚将公布10月棕榈油库存,产出和出口数据.周三美国农业部将公布全球谷物、油籽供需预估.(完)