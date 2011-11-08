〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨至七周高位,受天气担忧推升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡11月8日电---周二马来西亚棕榈油期货价格升至七周高位,本周稍晚将公布一系列行业数据.关于恶劣天气会影响棕榈油产出的担忧引发一些投资者囤货.
但欧债危机或恶化的担忧限制市场进一步上涨.
一外资券商交易员称,"当前存在谨慎情绪,但投资者也知道天气和产出问题可能在稍晚推高市场."
指标1月棕榈油期货FCPOc3结算价上涨1.1%至每吨3,045马币(林吉特),盘中一度升至3,048马币,为9月21日以来最高.
成交量为25,610口,通常成交25,000口.
技术面看起来支撑市场.路透分析师王涛维持看多3,060马币的目标,因始于10月6日低点2,754马币的反弹仍在进行.
在行业数据发布前,一些投资者进行空头回补.周四马来西亚将公布10月棕榈油库存,产出和出口数据.周三美国农业部将公布全球谷物、油籽供需预估.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)