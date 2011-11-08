〔东南亚股市〕多数在谨慎氛围中收高,但欧洲危机忧虑仍存

路透曼谷11月8日电---东南亚股市周二上涨,因随着财报季的持续,投资者有选择地买进个股,但由于对欧元区债务危机的担忧,整体人气依旧谨慎.

市场交投清淡,尤其是泰国股市.该国的洪灾令许多投资者仍不敢入市.

不过尾盘时段的能源股买盘助推泰国股市上涨2.9%至一周高位附近.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI、马来西亚股市.KLSE、和印尼股市.JKSE均小幅上涨,但也都徘徊在一周高位附近.