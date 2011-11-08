〔东南亚股市〕多数在谨慎氛围中收高,但欧洲危机忧虑仍存

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透曼谷11月8日电---东南亚股市周二上涨,因随着财报季的持续,投资者有选择地买进个股,但由于对欧元区债务危机的担忧,整体人气依旧谨慎.
市场交投清淡,尤其是泰国股市.该国的洪灾令许多投资者仍不敢入市.
不过尾盘时段的能源股买盘助推泰国股市上涨2.9%至一周高位附近.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI、马来西亚股市.KLSE、和印尼股市.JKSE均小幅上涨,但也都徘徊在一周高位附近.
一些长线投资者或希望重建泰国大盘股仓位,包括该国国内的机构投资者,此前这些机构已加大了现金存量,以为洪灾可能带来的赎回做准备.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)