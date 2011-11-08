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债券 | 2011年 11月 8日 星期二 19:54 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,关注意大利公共财政改革投票

路透伦敦11月8日电---周二美国公债价格在欧洲市场持稳,因市场人士查看是否意大利能遏制公债收益率(殖利率)扬升.与此同时意大利将就财政改革进行投票,而总理贝鲁斯柯尼的职位遭遇威胁.

美国十年期公债US10YT=RR几无变动,收益率报2.036%,投资者为本周一轮标售作准备.

12月公债期货TYv1小幅滑落至130.10,股指期货SPc1小涨.不过公债期货仍在9月创纪录的高点131.30附近,因围绕希腊和意大利的不确定性支撑避险债券.

意大利十年期公债收益率IT10YT=RR接近7%,在1997年以来最高水准徘徊.

周二将标售320亿美元三年期公债,之前买家审慎.周三和周四分别标售10年期和30年期公债.

一交易员称,从美债来看,我们仍在波动区间中段,成交很低,我倾向于做多.若人们押注意大利很快有解决方案,我想就押错方向了.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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