〔伦敦美债〕公债价格持稳,关注意大利公共财政改革投票

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透伦敦11月8日电---周二美国公债价格在欧洲市场持稳,因市场人士查看是否意大利能遏制公债收益率(殖利率)扬升.与此同时意大利将就财政改革进行投票,而总理贝鲁斯柯尼的职位遭遇威胁.
美国十年期公债US10YT=RR几无变动,收益率报2.036%,投资者为本周一轮标售作准备.
12月公债期货TYv1小幅滑落至130.10,股指期货SPc1小涨.不过公债期货仍在9月创纪录的高点131.30附近,因围绕希腊和意大利的不确定性支撑避险债券.
意大利十年期公债收益率IT10YT=RR接近7%,在1997年以来最高水准徘徊.
周二将标售320亿美元三年期公债,之前买家审慎.周三和周四分别标售10年期和30年期公债.
一交易员称,从美债来看,我们仍在波动区间中段,成交很低,我倾向于做多.若人们押注意大利很快有解决方案,我想就押错方向了.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场