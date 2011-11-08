版本:
中国
债券 | 2011年 11月 8日 星期二 19:51 BJT

〔标题新闻〕匈牙利外汇抵押贷款偿还计划对该国银行业稳定和经济增长能力构成威胁--ECB

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB3E7J501H]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐